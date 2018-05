Aus der Traum vom "Dancing Star" 2018: Für Social-Media-Star Roman Lochmann (18) ist die Let's Dance-Reise seit vergangenem Freitag zu Ende. Für seinen heißblütigen Tango mit Profitänzerin Katja Kalugina (25) zu "La Cumparsita" von Carlos Gardel aus dem Film "Manche mögen's heiß" gab es lediglich 17 Punkte von der Jury. Auch die überraschende Showeinlage mit Zwillingsbruder Heiko Lochmann (18) konnte das Ruder nicht herumreißen! Im Interview mit Promiflash verriet der YouTuber jetzt, welches Mitglied der "Let's Dance"-Family er am meisten vermissen wird: seinen Coach Katja.

Sie waren ein echtes Dream-Team und noch dazu das jüngste Tanzpaar in der gesamten Geschichte der Unterhaltungsshow! Woche für Woche ließen Roman und Katja mit ihren Performances die Herzen ihrer Fans höherschlagen. "Es wird echt komisch sein, Katja am Montag nicht zu sehen. Mir wird sie auf jeden Fall fehlen. Wir hatten so viele witzige Momente und Insider zusammen und haben uns einfach so gut verstanden", schwärmte der Jungspund gegenüber Promiflash von der schönen Blondine. Alles in allem sei die Zeit für ihn eine sehr besondere und intensive gewesen. Außerdem habe er sehr viel aus dieser Erfahrung schöpfen können.

Dem Ende seiner Tanzära könne der Webstar allerdings auch etwas Gutes abgewinnen: Ihn erwarten nun endlich wieder eine ordentliche Portion mehr Schlaf und spannende Projekte mit seinem Twin. "Bei Heiko und mir wird es ja nie langweilig! Wir haben viele Termine, eine Tour, Festivals und im September kommt unser neues Album", erklärte er weiter.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / romanlochmann Katja Kalugina und Roman Lochmann bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Katja Kalugina und Roman Lochmann in der 2. Folge von "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Roman und Heiko Lochmann bei "Let's Dance"

