Und das nächste Paar hat ausgetanzt! Die aktuelle Staffel Let's Dance sorgte schon für die eine oder andere böse Überraschung: Nicht nur Jessica Paszka (28) traf es in der zweiten Show völlig unerwartet, auch der Exit von Charlotte Würdig (39) sorgte vergangene Woche für ungläubige Gesichter. Auch in der heutigen Ausgabe der beliebten Tanzshow ging es um alles oder nichts. Während sich sieben Tanzduos über das Ticket in die nächste Runde freuen können, ist die Enttäuschung bei Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (25) groß: Sie standen heute zum letzten Mal auf dem TV-Parkett!

Mit einem Tango zu "La Cumparsita" von Carlos Gardel († 44) aus dem Film "Manche mögen's heiß" konnte Team Katman einfach nicht überzeugen. Von der Jury gabs für die Performance nur 17 Punkte. Enttäuscht von seiner Leistung kämpfte Roman im Studio immer wieder mit sich und seinen Zweifeln, wie Promiflash live vor Ort beobachten konnte. Ob der Bruder von Gast-Tanzpartner Heiko Lochmann (18) schon mit dem Show-Exit gerechnet hat?

Doch nicht nur das Ausscheiden des energischen Duos sorgte für eine gedrückte Stimmung. Die ganze Show schien vor Emotionen nur so zu kochen – und das nicht gerade im positiven Sinne. Joachim Llambis (53) fieses Nicht-Urteil für GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) wühlte die Schauspielerin dermaßen auf, dass sie auch nach ihrer Bewertung immer wieder mit den Tränen kämpfte. Promiflash beobachtete im Kölner Coloneum: Iris musste immer wieder getröstet werden! Entgegen der Jurywertung darf die Blondine aber auch in der kommenden Woche tanzen – ob sie dann alle überzeugen wird?

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi mit Daniel Hartwich

Anzeige

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Iris Mareike Steen in der fünften "Let' Dance"-Show

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi beim "Let's Dance"-Finale 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de