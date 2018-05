Dieser Fremdgehskandal nimmt kein Ende! Nur wenige Tage vor der Geburt seiner ersten Tochter True kamen die fiesen Betrügereien von Tristan Thompson (27) ans Licht: Der Basketballer hatte seine schwangere Liebste Khloe Kardashian (33) mit mehreren Frauen hintergangen. Nach dem großen Trubel um die Affären des Sportlers sprangen die Medienbrichte hin und her, ob die Neu-Mama ihren Schatz verlassen oder bei ihm bleiben würde. Nun sprechen Gründe für einen endgültigen Cut zwischen den Turteltauben!

Zieht sie das wirklich durch? Insiderberichten zufolge könnte vor allem Khloes Gefühlslage ein Auslöser für eine Trennung sein. Die 33-Jährige habe schon mehrfach geäußert, dass sie gerade ihre persönliche Hölle durchlebe, erklärte The Hollywood Gossip. Auch der emotionale Beistand ihrer Familie spielt eine große Rolle in der Entscheidung: Die übrigen Kardashians sollen Khloe immer wieder Mut zusprechen, den Baby-Daddy in die Wüste zu schicken – und sie sogar vor die Wahl zwischen ihren Angehörigen und ihrem Lover gestellt haben. Der neueste Plan der Kurvenbeauty dürfte die Liebes-Aus-Gerüchte jedoch besiegeln: Laut dem Boulevardportal der Traumfabrik plane die Jeansdesignerin am kommenden Muttertag ein vernichtendes Social-Media-Statement.

Einige wenige Argumente sprechen auch für eine Versöhnung des Paares: Vor wenigen Tagen schaltete Khloe die Kommentarfunktion unter sämtlichen Knutschbildern mit Tristan auf Instagram aus – vermutlich, um Hassbeiträge zu vermeiden. People zufolge liegen die Kalifornien-Umzugspläne der jüngsten Kardashian-Schwester auch wieder auf Eis. Sie wolle nicht, dass ihr Töchterchen ohne den Papa in Cleveland aufwächst. Was denkt ihr: Bleibt der Reality-TV-Star bei dem Fremdgänger oder verlässt sie ihn? Stimmt unten ab.

Robin Marchant/Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Screenshot von Khloe Kardashians Instagram-Profil

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

