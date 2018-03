Am Freitagmorgen schockte Farmer Gerald die Fans von Bauer sucht Frau mit seinem Gesundheitsgeständnis: Der Landwirt leidet unter einer tödlichen Nervenkrankheit und war zwischenzeitlich sogar gelähmt. Für den gebürtigen Südafrikaner sind es körperliche Schmerzen – für seine Verlobte Anna hingegen eine unvorstellbar starke psychische Belastung: Ihrem Traummann dabei zusehen zu müssen, wie er sich nicht mehr bewegen konnte, hat Anna das Herz gebrochen!

Als die 27-Jährige davon erfuhr, dass Gerald auf die Intensivstation des Krankenhauses in Windhoek eingeliefert wurde, saß die Projektleiterin in ihrer Wohnung in Deutschland, Tausende Kilometer von ihrem Liebsten in Not entfernt. "Ich habe mich machtlos gefühlt und wusste nicht, wie ich am schnellsten nach Namibia kommen kann. Ich hatte kein Visum, keinen Urlaub. Ich bin fast durchgedreht", erinnerte sich die besorgte Bald-Gattin jetzt im Bild-Interview. Dennoch schaffte sie es in Windeseile zu ihm: "Als ich Gerald dann gesehen habe, hat meine Seele geblutet. Den geliebten Menschen so schwach und hilflos zu sehen, war wirklich schlimm. Und dann habe ich gemerkt, wie dankbar ich bin, bei ihm sein zu dürfen."

Anna macht sich und Gerald Mut: "Gemeinsam werden wir das alles wieder hinkriegen. Die Chancen stehen gut, dass er wieder ganz gesund wird." Und auch die Hochzeitspläne stehen nach wie vor – wenn auch mit kleiner Einschränkung: "Er wird mich vielleicht nicht über die Türschwelle tragen können, aber das ist ganz egal."

