Kendall Jenner (22) gibt tiefe Einblicke! Die Kardashian-Halbschwester zählt aktuell längst zu den gefragtesten Models. Kein Wunder, denn die 22-Jährige bringt einen Wahnnsinnskörper mit – den sie auch gerne in heißen Outfits zur Schau stellt. Erst kürzlich planschte sie mit ihren Modelfreundinnen oben ohne im Meer. Jetzt zeigte sie sich auch öffentlich total freizügig: Zu einer Veranstaltung erschien sie in einem komplett transparenten Dress!

Der BH war zu Hause geblieben! Auf dem Tiffany & Co. Paper Flowers Event am Dienstag in New York City posierte die Brünette im mädchenhaften weiß-silbernen Minikleidchen für die Fotografen. Weniger unschuldig: Die schicke Klamotte ließ ganz schön durchblicken – und sorgte damit für einen auffälligen Nippelblitzer! Kendall störte sich daran anscheinend gar nicht. Selbstbewusst stellte sich die Beauty dem Blitzlichtgewitter, rekelte sich sexy auf einer Bank oder legte ihre Hand demonstrativ auf ihr Dekolleté.

Die Schwester von Kylie Jenner (20) war bei Weitem nicht das einzige bekannte Gesicht auf dem Event. Wesentlich angezogener, aber dennoch mit von der Partie waren auch die Jenner-BFFs Justine Skye (22) und Hailey Baldwin (21). Doutzen Kroes (33) und Jordan Barrett ließen sich die Megaparty ebenfalls nicht entgehen.

Jamie McCarthy/ Getty Images Kendall Jenner beim Tiffany & Co. Flowers Event in New York

Jamie McCarthy/ Getty Images Kendall Jenner beim Tiffany & Co. Flowers Event in New York

Jamie McCarthy/ Getty Images Justine Skye und Hailey Baldwin beim Tiffany & Co. Paper Flowers Event 2018

