Met Gala: Kendall Jenner stiehlt Show mit Fake-Nippel-Dress

Die Met Gala 2025 ist kaum vorbei, da lieferte Kendall Jenner (30) schon den nächsten modischen Auftritt. Das Model wechselte für die Afterparty in ein figurbetontes nudefarbenes Satinkleid mit einem auffälligen Korsett-Top, das den sogenannten "Fake Nipple"-Trend aufgreift. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sie an der Seite von Hailey Bieber (29) ein Hotel verlässt. Auf dem roten Teppich der Met Gala hatte sie ebenfalls eine Robe mit einer durchscheinenden falschen Brustwarze getragen.

An Kendalls Seite war ihre beste Freundin Hailey, die ihr griechisch inspiriertes Yves-Saint-Laurent-Outfit gegen ein verspieltes weißes Minikleid tauschte. Die beiden feierten zusammen auf einer der glamourösen Afterpartys im New Yorker Upper East Side. Auch im Club Zero Bond wurde kräftig gefeiert: Sabrina Carpenter (26) erschien dort in einem glitzernden silbernen Minikleid, das sie mit einem dramatischen Mantel kombinierte – es war ihr dritter Look des Abends. Katy Perry (41) setzte auf ein zartrosa Minikleid und transparente Absatzschuhe. Margot Robbie (35) schloss sich dem Treiben ebenfalls an, präsentierte sich dabei aber in einem deutlich lässigeren Look als auf dem Red Carpet zuvor.

Kendall ist gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Kylie Jenner (28) zu den bekanntesten Mitgliedern der Kardashian-Jenner-Familie aufgestiegen. Beide sind regelmäßige Gäste bei der Met Gala. Für das gestrige Event wählten sie Outfits, die beinahe als Partnerlook durchgehen – beide trugen beigefarbene Korsagen und fließende Röcke und erinnerten mit ihrem Style an klassische Marmorstatuen.

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met-Gala-Afterparty in der People’s Bar in New York

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York