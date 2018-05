Zwischen Kourtney Kardashian (39) und dem Vater ihrer drei Kinder, Scott Disick (34), herrscht wegen der Partnerwahl des jeweils anderen seit Längerem dicke Luft. Obwohl Scott mit Sofia Richie (19) selbst eine jüngere Frau datet, ist er mit Younes Bendjima an der Seite seiner Ex-Frau alles andere als zufrieden. Jetzt goss der Keeping up with the Kardashians-Star Kourtney weiter Öl ins Feuer: Sie nahm ihren Liebsten zum ersten Mal mit auf dem roten Teppich!

Gemeinsam erschienen die beiden nun bei einem Charity-Event und ließen sich Händchen haltend auf dem roten Teppich ablichten. Während die 39-Jährige im sportlichen Minikleid erschien, setzte Younes auf einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und hellen Sneakern. Die Turteltauben wollten allerdings nicht nur gut aussehen – mit ihrem Auftritt wollten sie in erster Linie Gutes tun: Bei der Veranstaltung handelte es sich um ein Event der Syrian American Medical Society – einer Organisation, die in Not geratenen Syrern humanitäre Hilfe bietet. Auf Instagram schrieb der Reality-TV-Star: "Wir sind hierhergekommen, um zu unterstützen und zu verstehen, wie man syrischen Flüchtlingen helfen kann."

Im Anschluss an den offiziellen Teil des Abends überraschte sie den ehemaligen Boxer dann noch mit einem Flug im Privatjet – allerdings nicht ohne Grund: Der Jungspund durfte hoch über den Wolken seinen 25. Geburtstag feiern! Zusätzlich bekam Younes eine Torte überreicht mit den zuckersüßen Worten: "Herzlichen Glückwunsch, mein Baby."

FayesVision/WENN.com Younes Bendjima, Kourtney Kardashian und Ahmad Tarakji beim Syrian American Medical Society Event

instagram / kourtneykardash Younes Bendjima und Kourtney Kardashian bei einer Flüchtlingsinitiative

instagram / kourtneykardash Geburtstagskuchen von Kourtney für Younes

