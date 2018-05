Die Zeit verfliegt im Nu! Dass auch Hollywood-Diven wie Sarah Jessica Parker (53) nicht von der Unbarmherzigkeit der tickenden Uhr verschont werden, ist völlig klar. Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, dass der Sex and the City-Star seine Zwillingstöchter in Babyschale durch die Gegend trug. Mittlerweile stehen die beiden Beautys ihrer Mutter in fast nichts nach: Marion (8) und Tabitha (8) sind zwei echte Ladys geworden!

Vergangenen Donnerstag erschien die Schauspielerin auf der Frühlingsgala des New York City Balletts. Über den roten Teppich musste die 53-Jährige allerdings nicht alleine schweben: Sie kam in Begleitung ihrer achtjährigen Twins. In schicken Kleidchen mit Blumenmuster und passenden Haarbändern stahlen sie ihrer schönen Mama beinahe die Show! Herausgeputzt hatte sich das Mutter-Tochter-Trio zum 100. Geburtstag des verstorbenen Star-Choreografen Jerome Robbins. Ehemann Matthew Broderick (56) und Sohnemann James Wilkie (15) hatten beim Mädelsabend anscheinend nichts verloren!

Für die Performer des New York City Balletts gab es vorab sogar zuckersüße Grüße von der Carrie-Darstellerin und ihren beiden Sprösslingen. Auf Instagram postete die Fashion-Ikone: "Ihr wunderschönen, talentierten Balletttänzer, wir können es kaum erwarten, euch zu sehen."

Steven Ferdman/Getty Images Sarah Jessica Parker auf der NYCB-Frühlingsgala 2018

Steven Ferdman/Getty Images Sarah Jessica Parker und ihre Töchter bei NYCB-Frühlingsgala

TNYF/WENN.com Sarah Jessica Parker mit ihren Töchtern Marion und Tabitha in NY

