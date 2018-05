Bei Schlag den Henssler geht es heute Abend wieder um eine ganze Menge Geld. Nachdem sich der TV-Koch vergangene Sendung gegen Kontrahent Xabier geschlagen geben musste, kämpft der Kandidat nun um 250.000 Euro. Aber anstelle eines Zuschauervotings entschied dieses Mal ein anstrengendes Kraftspiel darüber, wer gegen Steffen Henssler (45) antreten darf. Möchte er etwa seinen Gegner auspowern, bevor es richtig losgeht?

Zu Beginn der Samstagabendshow gab der Hamburger zu, dass er an der Niederlage schon etwas zu knabbern hatte: "Top Typ, der Xabier, aber ich hätte es ihm ein bisschen schwerer machen können", gestand er. Und etwas schwerer machte er es jetzt seinen Herausforderern. Anstelle eines Vorstellungsfilms und einer Telefonabstimmung ging es direkt an ein Ausscheidungsspiel. Jost, Robert und Malte sollten so lange wie möglich an einem Trapez in der Luft hängen.

Eine extrem kraftraubende Prozedur, die jedoch nichts mit einem unfairen Wettbewerb zu tun hat. Denn ProSieben entschied sich das Telefonvoting einzustellen: "Wir haben berechtigten Grund zur Annahme, dass das Voting manipuliert wird", gestand ein Sprecher des Senders. Zumindest dieses Problem ist nun behoben. Ob der Henssler wieder auf die Siegerstraße einkehren kann, wird sich im Laufe des Abends zeigen.

ProSieben Steffen Henssler, Star von "Schlag den Henssler"

Anzeige

WENN / Becher Steffen Henssler in der Markus Lanz Talkshow 2017

Anzeige

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de