Wer ist denn nun der Vater der kleinen Stormi Webster? Eigentlich steht Neumama Kylie Jenner (20) ganz klar dazu, dass ihr aktueller Partner, Travis Scott (26), der Papa des Babys ist. Doch Ex-Freund Tyga (28) meldete sich regelmäßig zu Wort und deutete Zweifel an der Vaterschaft seines Nachfolgers an. Allerdings kamen jetzt die Fans der Make-up-Designer auf die nächste skurrile Theorie: Der Nachwuchs ähnelt nämlich vor allem ihrem Bodyguard sehr.

Tim Chung sieht nicht nur ziemlich gut aus, sondern auch der drei Monate alte Sprössling scheint ihm tatsächlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Auf Twitter witterten deshalb manche schon den nächsten Skandal im Hause Kardashian: "Ich wäre so glücklich, wenn Stormi doch die Tochter von Kylies Bodyguard wäre anstatt von Travis", freute sich eine Userin. Andere fassten ihren Mut zusammen und schrieben die 20-Jährige direkt an. "Okay, also Kylie hat mich gerade geblockt, weil ich sie gefragt habe, warum ihr Baby wie ihr Bodyguard aussieht", beklagte sich ein weiterer Nutzer. Auf diese Spekulationen wird Kylie wohl nicht eingehen.

Aber wer ist der junge Mann, über den so viel im Netz spekuliert wird, eigentlich? Wie The Hollywood Gossip berichtet, ist ihr persönlicher Wachmann auch als Polizist tätig. Eine in den USA für Cops übliche Praxis, um sich ein kleines Zubrot zu verdienen. Doch Tim ist nicht nur Gesetzeshüter, sondern modelt auch noch nebenbei. Bleibt abzuwarten, ob es in Zukunft Indizien gibt, dass der Beau doch der Erzeuger von Stormi sein könnte.

instagram / timmm.c Tim Chung, Kylie Jenners Bodyguard

Bob Levey/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei dem Houston Rockets

kylizzlemynizzl/Snapchat Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

