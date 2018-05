In der vergangenen Folge Germany's next Topmodel sorgte Modelmama Heidi Klum (44) für gemischte Gefühle bei ihren Girls: Obwohl sich alle acht Kandidatinnen ein Ticket in die nächste Runde sichern konnten, ist die Hälfte der verbliebenen Truppe alles andere als safe. Mit Toni (18), Jennifer (23), Sara Leutenegger (24) und Klaudia Giez (21) müssen gleich vier Models in der nächsten Runde ins Shoot-out. Welche zwei am Ende ihre Koffer packen müssen, liegt zwar bei Heidi, die Promiflash-Leser haben aber schon jetzt eine ganz klare Tendez, für wen es zurück nach Deutschland geht.

Dem Ergebnis einer Promiflash-Umfrage nach zu urteilen, steht Jennifer aktuell ganz oben auf der Abschussliste. Mit 1.580 Stimmen sind ganze 43,9 Prozent (Stand 5. Mai) der Ansicht, dass sich die 22-Jährige im Kampf ums Weiterkommen ihren Konkurrentinnen geschlagen geben muss. Auch für Sara könnte es knapp werden: Ihr rechnen mit 1.453 Votes immerhin 40,3 Prozent keine guten Chancen aus.

Toni und Klaudia hingegen scheinen die Gunst der Zuschauer auf ihrer Seite zu haben: Nur 7,8 Prozent der Promiflash-Leser glauben an Tonis Versagen, acht Prozent an das von Klaudia. Spannend dürfte das Shoot-out aber allemal werden – immerhin ist Heidi besonders dafür bekannt, ihren Mädels einfach alles abzuverlangen. Wer der Herausforderung gewachsen ist, zeigt sich am Donnerstag um 20.15 auf ProSieben.

Christopher Polk/Getty Images Heidi Klum beim Red-Carpet-Kickoff zu "America's Got Talent"

Anzeige

Antony Jones/GettyImages Michael Michalsky, Heidi Klum und Thomas Hayo

Anzeige

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni und Klaudia vor der amfAR-Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de