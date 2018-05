Schon bald ist es so weit: Am 19. Mai läuten bei Prinz Harry (33) und seiner Liebsten Meghan Markle (36) die royalen Hochzeitsglocken. Die Vorbereitungen für ihren großen, romantischen Tag laufen bereits auf Hochtouren – und auch über die Party nach der offiziellen Trauung haben sich die Turteltauben bereits Gedanken gemacht. Nun steht der Song für ihren ersten Tanz als Mann und Frau fest – doch diese Entscheidung ist so gar nicht königlich-dezent!

"Oh, I wanna dance with somebody, I wanna feel the heat with somebody!", wird es aus dem Frogmore House ertönen, wenn die Frischvermählten zu Whitney Houstons (✝48) Mega-Hit zum ersten Mal als Eheleute das Tanzbein schwingen werden – das berichtete nun The Sun. Zu dem bekannten Song der Popikone sollen sich laut Insider des Onlineportals noch weitere 80s-Klassiker gesellen, die die ausgewählten Gäste zum Mitsingen und Tanzen animieren sollen. Statt eines langsamen Walzers steht bei der Ex-Suits-Darstellerin und ihrem Prinzen also eher ein flotter Discofox auf dem Plan!

Neben fetzigen Disco-Hymnen steht aber auch noch ein großer Liveact auf dem Programm: Sir Elton John (71) höchstpersönlich soll für den Rotschopf und seine Herzensdame einige Lieder zum Besten geben. Für diesen süßen Hochzeitsgig soll der "Candle In The Wind"-Interpret sogar zwei Auftritte in Las Vegas abgesagt haben, wie das britische Magazin berichtete.

Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrem Verlobungs-Fotoshooting

BERTRAND GUAY/AFP/GettyImages Whitney Houston im Jahr 1988

Frederick M. Brown / Freier Fotograf / Getty Images Sänger Elton John bei einer Veranstaltung der Elton John AIDS Foundation in West Hollywood 2017

