Gute Nachrichten für alle "Big Little Lies"-Fans! In den letzten Monaten mauserte sich die Serie zu einem echten Erfolg, da sie nicht nur acht Emmys, sondern auch gleich noch vier Golden Globes absahnte. Die siebenteilige Miniserie von HBO konnten TV-Junkies in Deutschland bisher nur als Abonnent von Sky Atlantic anschauen. Doch jetzt gibt es endlich eine kostenlose Möglichkeit: "Big Little Lies" wird ab dem 30. Mai im Free-TV zu sehen sein!

Wie VOX in einer Pressemitteilung erklärt, erwartet den Zuschauer in den nächsten Wochen mit dieser Serie ein hochkarätiges Star-Ensemble in ihrem Programm: Keine Geringere als Nicole Kidman (50) verkörpert eine ehemals erfolgreiche Anwältin, die mit einem stinkreichen Unternehmer verheiratet ist – er wird vom heißen True Blood-Star Alexander Skarsgard (41) gespielt. Reese Witherspoon (42) stellt eine aufgeweckte Vorzeigefrau dar, die sich gerne in fremde Angelegenheiten einmischt. Und Shailene Woodley (26) spielt die neue Nachbarin, die gerade erst in den Ort gezogen ist und dort nicht ganz reinpasst. Sie alle sind Mütter von Kindern, die frisch eingeschult wurden, und stehen im Zentrum der Geschichte. Aber nicht nur die erstklassige Besetzung überzeugt: Die Serie zeichnet sich durch eine große Portion Spannung aus! Erst einmal gibt es nur harmlose Zickereien – doch dann kommt es bei einer Spendengala zu einem mysteriösen Mordfall, und alle scheinen etwas zu verbergen!

Echten Bücherwürmern könnte diese Story bekannt vorkommen: Die Vorlage zu der dramatischen Serie lieferte die australische Bestsellerautorin Liane Moriarty im gleichnamigen Roman. Sie ist neben Reese und Nicole auch Produzentin der Show. Und für alle Fans gibt es weitere gute Nachrichten: Es soll eine zweite Staffel geben – und zwar mit Hollywood-Ikone Meryl Streep (68)! "Big Little Lies" läuft ab dem 30. Mai immer mittwochs um 20:15 Uhr auf VOX!

MG RTL D / NBCUniversal / Blossom Films Nicole Kidman, Shailene Woodley und Reese Witherspoon in "Big Little Lies"

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images for The Critics' Choice Awards Cast&Crew von Big little Lies

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Alexander Skarsgard und Nicole Kidman bei Annual Screen Actors Guild Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de