Er soll immer noch sehr an ihr hängen. Kürzlich behauptete ein Insider aus dem Umfeld des US-Rappers Tyga (28), dass er die 2016 erfolgte Trennung von Kylie Jenner (20) noch nicht überwunden habe. Der Musiker vermisse den Sex, die Kontakte des Reality-TV-Stars und auch das Geld. Letzteres soll dem Künstler ziemliche Sorgen machen, denn er muss Steuern von knapp einer Million Dollar zurückzahlen. An dieser Summe könnte seine Verflossene nicht ganz unbeteiligt sein.

Wie People berichtet, schulde der mit bürgerlichem Namen als Michael Ray Stevenson bekannte Sprechsänger dem US-Bundestaat Kalifornien 890.183,87 Dollar aus den Jahren 2011 bis 2016. In diese Zeit fällt zufälligerweise auch die On-Off-Beziehung mit dem Keeping up with the Kardashians-Star. 2011 lernten sich die beiden bei einem Auftritt von Tyga zum Geburtstag ihrer älteren Schwester Kendall (22) kennen. Drei Jahre kamen sie sich immer näher, doch sie warteten ein weiteres Jahr, bis Kylie 18 wurde, um ihre Beziehung offiziell zu machen. 2016 folgte dann die emotionale Talfahrt mit anschließender Trennung. Gut möglich, dass die Schmetterlinge in seinem Bauch den Rapper in dieser Zeit von der Steuererklärung abhielten.

Allerdings hatte der 28-Jährige auch nach dem Liebesaus seine Finanzen nicht sonderlich im Griff: Ihm wurden zwei gekaufte Autos wieder entzogen, weil er die Raten nicht bezahlen konnte. Bleibt abzuwarten, ob ihm seine neue Liebschaft nun eine bessere Ratgeberin in Sachen Finanzen sein kann, als es Kylie eventuell war.

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kylie Jenner und Rapper Tyga

Anzeige

Michele Eve Kylie Jenner und Tyga auf der "Art Basel Miami" 2016

Anzeige

John Sciulli / Getty Images Tyga und Iggy Azalea beim Coachella 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de