Hat sich Tyga (28) etwa in eine Musiker-Kollegin verguckt? Seit mittlerweile über einem Jahr ist der Rapper von Kylie Jenner (20) getrennt – zuvor lebten sie über zwei Jahre lang in einer On-Off-Beziehung. Beim diesjährigen Coachella-Festival wurde der Bühnenstar nun mit einer neuen weiblichen Begleitung gesichtet: Bei der kurvigen Blondine handelt es sich um keine Geringere als die Musikerin Iggy Azalea (27)!

Wie US Weekly jetzt berichtete, seien die beiden Rap-Künstler sogar Hand in Hand auf das Festivalgelände in Indio, Kalifornien, gekommen. Am vergangenen Freitag besuchten sie am späten Abend eine Party im Rahmen der Veranstaltung. Aufmerksamen Augenzeugen zufolge hätten sie "mindestens zwei Stunden lang" in einem privaten Backstage-Bereich miteinander geredet. Noch dazu sei es nicht das erste Mal, dass Iggy und Tyga zusammen gesichtet wurden. Bereits im März hatte die Blondine einen kurzen Überraschungs-Auftritt in Tygas Show beim Jumanji Festival im australischen Melbourne.

Seit Juni 2016 gehen die gebürtige Australierin und ihr Ex-Verlobter Nick Young (32) nun schon getrennte Wege. In festen Händen war sie seitdem nicht mehr, in letzter Zeit wurden ihr allerdings immer wieder Techtelmechtel nachgesagt. So wurde sie vor einem halben Jahr mit dem Football-Spieler Odell (25) Beckham Jr. gesichtet und drei Monate später mit dem Hip-Hop-Künstler Quavo (27). Insofern ist an den Turtelgerüchten mit Tyga vielleicht ja doch etwas dran. Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

XactpiX/Splash News Kylie Jenner und Tyga in New York

Anzeige

John Sciulli / Getty Images Tyga und Iggy Azalea beim Coachella 2018

Anzeige

Marcel Thomas / ZUMA Press / Spl Iggy Azalea im Jewel Nightclub Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de