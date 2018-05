Die Schwangerschaft hat aus dieser Bald-Mama ein absolutes Schlafmützchen gemacht! In wenigen Wochen wird Schauspielerin Eva Longoria (43) ihr allererstes Kind zur Welt bringen. In den vergangenen Monaten ist aber nicht nur der Babybauch von José Antonio Bastóns (50) Herzensfrau zu einer beachtlichen Größe herangewachsen, auch der Schlafbedarf des "Desperate Housewives"-Stars hat sich offenbar mächtig gesteigert: Die Hochschwangere ist kurz vor einem Live-Auftritt eingepennt!

Schauplatz des spontanen Nickerchens: der Vorraum eines TV-Studios. Am Mittwoch durfte die Serien-Darstellerin der "The Late Late Show with James Corden" einen Besuch abstatten. Hinter den Kulissen der Talkshow wurde die Texanerin noch aufgestylt und dann passierte es: Nachdem Evas Haar zur Perfektion geglättet worden war, nickte die sonst so lebhafte Hollywood-Schönheit einfach auf der Couch ein. "Corden, ich bin bereit. Schaltet heute Abend ein, ich verspreche, dass ich wach sein werde", konnte die verpennte Fast-Mutti in ihrem Instagram-Post über sich selbst lachen.

Der Carpool Karaoke-Star braucht Evas heimliche Schnarch-Session auch gar nicht persönlich zu nehmen. Immerhin hat sie im Laufe der vergangenen Monate immer wieder bewiesen: So richtig nett findet sie es derzeit einfach nur im Bett! Wenn es hart auf hart kommt, dann tun es ab und zu auch grell beleuchtete, menschenumzingelte Sitzmöglichkeiten.

Instagram / evalongoria Eva Longoria bei der "The Late Late Show with James Corden"

Anzeige

Christopher Polk / Staff / Getty Images James Corden bei den Grammy Awards

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de