Sie lässt die ganze Welt an ihren Mamafreuden teilhaben! Am 17. April brachte Songwriterin Lauren Hashian (33) ihre zweite gemeinsame Tochter mit Dwayne "The Rock" Johnson (46) zur Welt. Mit ersten Baby-Pics hielt sich der stolze Neu-Papa knapp eine Woche zurück – seine Liebste ließ ihre Anhänger sogar satte elf Tage gespannt auf ein Foto des Sprösslings warten. Jetzt kann die frischgebackene Zweifach-Mutti die Kamera aber offenbar nicht mehr liegen lassen!

Nach einem ersten Familienschnappschuss samt Vati entzückt die zweifache Mutter mit einem weiteren niedlichen Family-Pic. Ihr Upload auf Instagram zeigt sie dieses Mal mit ihren beiden Schützlingen beim Schmusen. Auf dem Mädelsfoto knuddelt sie ihre Erstgeborene Jasmine, während die kleine Tiana Gia den beiden Schmusekatzen schlafend Gesellschaft leistet. "Himmel = ein Haufen süßer Zwerge", kann Lauren ihr kuscheliges Glück kaum fassen.

Ob sich ihre Follower ab sofort wohl auf regelmäßige Aufnahmen ihrer kleinen Rasselbande freuen dürfen? Immerhin hatte Lauren ihr Profil in der Vergangenheit nur allzu gerne mit Posts ihrer kleinen Maus aufgefrischt. Auch der Daddy bescherte den Abonnenten seiner Page des Öfteren niedliche Kinderüberraschungen.

