Geht's noch süßer? Am 17. April hatten US-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (45) und seine Liebste Lauren Hashian (33) allen Grund zur Freude: Das Paar konnte endlich ihre zweite gemeinsame Tochter in die Arme schließen. Der stolze Papa widmete seiner jüngsten Prinzessin Tiana Gia bereits einen Post. In einer rührenden Liebeserklärung ließ der muskelbepackte Tattoo-Enthusiast seinen weichen Kern hervorblitzen. Jetzt sorgt auch die frischgebackene Mama für virtuelles Herzklopfen!

Elf Tage nach der Ankunft ihrer Zweitgeborenen lässt die 33-Jährige ihre Instagram-Follower an ihrem ersten Augenblick als Neumama teilhaben. Das Familienfoto hält einen Kuss zwischen ihr und ihrem Traummann fest – während ihr Sprössling neugierig das erste Mal seine neue Umgebung erkundet. "Es ist so unglaublich, dich endlich kennenzulernen. Du bist die friedvollste, kleine Erdnuss überhaupt, unser kleiner Engel. Wow, sind wir glücklich zu schätzen. Ich bin absolut verliebt", strömen die Emotionen nur so aus ihr heraus.

Neben der kleinen Maus ziehen die Langzeitturteltauben außerdem ihr zweijähriges Töchterchen Jasmine groß. Aus seiner Ehe mit Dany Garcia (49) hat Dwayne außerdem noch eine weitere Tochter: die mittlerweile 16-jährige Simone

WENN Lauren Hashian und Dwayne Johnson bei der "Jumanji: Welcome to the Jungle"-Premiere in Los Angeles

FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images Dwayne Johnson, Lauren Hashian und die gemeinsame Tochter Jasmine

Jason Koerner/Getty Images Dwayne Johnson und seine Tochter Simone Johnson bei der Premiere von "Baywatch"

