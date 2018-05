Heiße Mädels, heiße Schlitten! In den vergangenen Tagen ging es für die verbliebenen acht Germany's next Topmodel-Kandidatinnen zum ersten Mal auf die roten Teppiche dieser Welt und verschiedene öffentliche Veranstaltungen. Nach den ABOUT YOU Awards durften die Mädchen nun offenbar auch noch in eine eher model-untypische Welt reinschnuppern: Beim großen Start der Deutschen Tourenwagen-Masters zeigten sich die Girls als schicke Boxenluder im schwarzen Overall!

Ob da noch jemand auf die Rennwagen achtet? Wie die aktuellen Instagram-Bilder der Laufstegschönheiten zeigen, passen Models und schnelle Autos ganz gut zusammen. In einheitlichen Overalls und roten High Heels posieren Sally (17), Toni (18), Pia (22), Jennifer (23), Christina (21) und Klaudia (21) auf dem Hockenheimring. Im Rahmen einer Interviewrunde beantworteten die Titelanwärterinnen einige Fragen für die Veranstalter und durften anschließend sogar noch das Rennen mitverfolgen. Für Sally ein absolutes Highlight: "Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich Rennsport geil finden würde. Die Stimmung hier ist wunderschön, so viele Leute, 26 Grad – hach ja, keine Ahnung, alles mega aufregend und interessant!", kommentierte die 17-Jährige ihren coolen Schnappschuss.

Mit ihrem rasanten Auftritt sammelten die Beautys gleich noch ein wenig mehr TV-Erfahrung: Der Wettkampf wurde nämlich live im Fernsehen gezeigt. Wie gefällt euch Heidi Klums (44) Modelnachwuchs im Mechaniker-Look? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / pia.topmodel.2018 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Pia Riegel beim DTM-Start 2018

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Sally beim DTM-Start

Instagram / pia.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerinnen Sally, Toni und Pia beim DTM-Start

