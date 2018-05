Sie spielt nicht nur schräge Charaktere – auch das Hobby der Hollywood-Schauspielerin Helena Bonham Carter (51) ist alles andere als gewöhnlich! Die exzentrische Britin erlangte vor allem durch ihre Parts in zahlreichen Tim Burton-Streifen Bekanntheit und begeisterte ihre Fans unter anderem als Iracebeth, die Rote Königin in der Neuverfilmung von Alice im Wunderland. Nun verriet die Darstellerin, dass sie einer skurrilen Sammelleidenschaft nachgeht: Von ihren Filmsets lässt Helena am liebsten Gebisse mitgehen!

"Ich hebe alle falschen Zähne und Gebisse auf, die ich für meine Filmrollen angefertigt bekomme", erzählte sie im Interview mit der Gala. Und in ihrer Jahrzehnte umfassenden Leinwandkarriere haben sich bereits einige besondere Kauwerkzeuge angesammelt: "Eigentlich könnte ich mal ein Gebiss-Museum eröffnen", ist sich die 51-Jährige sicher. Ob ein neues Exemplar durch den aktuellen Film "Eleanor & Colette" hinzugekommen ist? In der belgisch-deutschen Filmbiografie spielt sie eine an Schizophrenie leidende Frau, die sich zusammen mit einer Rechtsanwältin für das Mitspracherecht von Patienten bei ihrer Medikation einsetzen will.

Zumindest ist es nicht das erste Mal, dass die "Dark Shadows"-Schauspielerin durch eigenwillige Verhaltensweisen an Drehorten überrascht: Wenn sie verstorbene Menschen mimt, holt sie sich nämlich gern deren Einverständnis aus dem Jenseits ab, wie Helena im Gespräch mit Brigitte Woman verriet: "Das mag man verrückt finden, aber bei realen Personen brauche ich einfach deren Segen zum Spielen."

Lia Toby/WENN.com Helena Bonham Carter und Tim Burton

Tristan Fewings / Getty Images Helena Bonham Carter bei den Independent Film Awards 2015

Andreas Rentz / Getty Images Helena Bonham Carter bei der "Eleanor & Colette"-Premiere

