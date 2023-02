Laut Helena Bonham Carter sollte "The Crown" endlich enden

Die Serie The Crown hat bereits in der Vergangenheit für viel Wirbel gesorgt. Insbesondere die Thematisierung von Prinzessin Dianas tragischem Tod halten viele für ein absolutes Tabuthema. Harry Potter-Star Helena Bonham Carter (56) schlüpfte für zwei Staffeln der kontroversen Serie in die Rolle von Prinzessin Margaret (✝71). Mittlerweile sieht die Schauspielerin die Serie jedoch mit anderen Augen – Laut Helena sollte "The Crown" nicht weitergehen!

"Ich sollte hiermit vorsichtig sein, aber ich denke nicht, dass sie die Serie weiterführen sollten", äußerte sich die Britin gegenüber The Guardian. Obwohl sie selbst eine Rolle in der Fernsehserie gespielt habe und diese älteren Episoden sehr liebe, so habe sich das Blatt mittlerweile gewendet. "'The Crown' hat als historisches Drama begonnen, doch nun ist die Serie mit der Gegenwart zusammengeprallt", erklärte die "Alice im Wunderland"-Darstellerin.

Wie The Sun berichtete, haben Zuschauer am Set der neuen Staffel schockierende Szenen mit angesehen. "Sie haben Elizabeth (32) dazu gebracht, in einen Sarg zu steigen und sich als Diana tot zu stellen", berichtete einer der Anwesenden über die Schauspielerin, welche die verstorbene Prinzessin spielt. "Prinz William (40) und Prinz Harry (38) haben ihre Mutter nie tot im Sarg liegen gesehen und sie sollten sich das nicht angucken müssen. Genauso wenig wie die Öffentlichkeit", äußerte sich ein weiterer Beobachter empört.

