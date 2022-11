Kritik an J.K. Rowling: So findet es Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter (56) verteidigt ihre Kollegen. Harry Potter-Autorin Joanne K. Rowling (57) geriet in den vergangenen Jahren schwer in die Kritik, nachdem sie Aussagen getätigt hatte, die größtenteils als diskriminierend gegenüber transsexuellen Personen verstanden wurden. So distanzierten sich nicht nur die "Harry-Potter"- Darsteller von der Britin, sondern auch die Fans. Auch der "Fantastic Beasts"-Darsteller Johnny Depp (59) bekam nach dem Prozess gegen seine Ex Amber Heard (36) eine Menge Kritik zu hören. Doch Helena stellte sich jetzt schützend vor die beiden.

Im Gespräch mit The Sunday Times kritisierte Helena das Konzept einer öffentlichen und medialen Hetzjagd, die ihrer Meinung nach vor allem auf Joanne stattgefunden habe. "Es ist grauenhaft. Ich finde, sie ist gejagt worden", ärgerte sich die 56-Jährige. Es sei ihr unbegreiflich, warum man seine persönliche Meinung nicht äußern dürfe, ohne direkt einen Shitstorm loszutreten. "Ich hasse Cancel Culture. [...] Joanne darf ihre eigene Meinung haben, besonders wenn sie Missbrauch erlitten hat", meinte Helena und bezog sich auf die Erklärung der Schriftstellerin, ihre Ansichten würden auf häuslicher Gewalt in der Vergangenheit beruhen.

Auch für Johnny machte Helena sich stark, denn sie kennt den Hollywoodstar gut. "Meiner Ansicht nach ist Amber eine Trittbrettfahrerin. Das Problem mit diesen Dingen ist, dass Menschen auf den fahrenden Zug aufspringen, weil es ein Trend ist", lauteten ihre scharfen Worte in Bezug auf die #MeToo-Debatte in Johnnys Fall.

