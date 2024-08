Verlobt? Helena Bonham Carter trägt einen verdächtigen Ring

Helena Bonham Carter (58) ist derzeit in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund Rye Holmboe. Doch womöglich hat das Paar schon den nächsten Schritt zusammen gewagt, wie bei einem Ausflug der Schauspielerin am Dienstag in London zu vermuten ist. Auf neuen Schnappschüssen, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, trug die Harry Potter-Darstellerin eine Reihe von auffälligen Schmuckstücken während ihres Spaziergangs. Eines ihrer wertvollen Teile stach jedoch besonders ins Auge – ein verdächtiger Diamantring an dem verheißungsvollen Ringfinger! Dies sorgt nun im Netz für heftige Spekulationen um eine mögliche Verlobung der Berühmtheit.

Die Britin fiel jedoch nicht nur wegen ihres Klunkers am Finger auf – mindestens ebenso bemerkenswert war nämlich ihr flippiger, farbenfroher Look! Sie trug einen geblümten Rock und ein gelbes Oberteil. Dazu kombinierte sie eine schlichte braune Handtasche sowie eine schwarze, wärmende Jacke, die sie bei den sommerlichen Temperaturen vermutlich gar nicht gebraucht hätte. Sie war den Aufnahmen zufolge ziemlich beschäftigt mit ihrem Handy, wobei sie für einen kurzen Moment auch ihre Brille zum Entziffern einer Nachricht aufsetzen musste.

Die Filmlegende ist seit mittlerweile sechs Jahren mit dem wesentlich jüngeren Kunsthistoriker liiert. Seitdem muss sich Helena immer wieder öffentlich für den Altersunterschied von 21 Jahren rechtfertigen. In einem Interview mit The Times nahm die 58-Jährige die Kritik von außen mit einer ordentlichen Portion Humor: "Ich mag es, dass es ständig Nachrichten gibt, dass er jünger ist als ich. Und was lustig ist, ist, dass ich immer älter werde, aber für die Boulevardpresse bleibt er 33. Er ist fast wie Benjamin Button."

Anzeige Anzeige

Getty Images Helena Bonham Carter im November 2019 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Rye Holmboe und Helena Bonham Carter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Helena tatsächlich verlobt ist? Ja, für mich sieht es schon sehr danach aus! Nein, für mich sind die Fotos da kein ausreichender Beweis. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de