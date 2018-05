Man hat es nicht leicht als Reality-Star! Im vergangenen Sommer flimmerte die erste Love Island-Staffel über die deutschen Bildschirme – und schlug ein wie eine Bombe. Denn das Programm brachte alles mit, was ein Reality-Format haben muss: Lästereien, Streit, Liebe, viel nackte Haut und sogar Sex. Stephanie Schmitz und Julian Evangelos waren mit dabei und blieben auch nach dem Showfinale ein Paar. Die Ex-Kandidaten verrieten jetzt, wie hart es hinter den Kulissen ablief!

In einem Youtube-Video beantwortete das Traumpaar nun Fragen rund um die Teilnahme am TV-Highlight – und eröffnete dabei, wie der Tagesablauf der Islander wirklich aussah: "Wir wussten morgens nie, was am Tag passiert. Und manchmal kam jemand in die Villa und sagte: 'Leute, in einer halben Stunde ist die Entscheidung! Macht euch fertig!'", plauderte Stephanie aus. Natürlich war der Ansturm auf das Bad bei diesem straffen Zeitplan enorm: "Das war echt ein Punkt, der mich gestört hat. Wir waren einfach 15 Leute und das Bad war so groß, wie eine Mini-Scheune. Jeder will sich bei der Entscheidung auch von seiner besten Seite präsentieren", betonte Julian und unterstrich, dass die Nerven manchmal blank lagen.

Doch nicht nur beim Styling mussten die Bewohner fix sein, auch die Schlafenszeit war knapp bemessen: "Die Entscheidungen gingen richtig lange. Und vor drei Uhr waren wir nie, nie im Bett!" Jeden Morgen ertönten zwei Lieder, dann eine Durchsage: "Da dachte ich: 'Nein, wir haben doch nur fünf Stunden geschlafen!'", klärte die Blondine weiter auf. Überwacht wurden die Liebeshungrigen 24/7, in jeder Ecke der Villa seien Mikrofone und Kameras angebracht gewesen – Rückzugsmöglichkeiten habe es keine gegeben!

Love Island, RTL II Julian, Stephanie, Elena und Jan in "Love Island"

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, "Love Island"-Paar

