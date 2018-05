Sie konzentriert sich ganz auf ihre Reise bei Let's Dance. Seit Anfang März steht Julia Dietze (37) jede Woche auf dem TV-Parkett und legt mit Tanzpartner Massimo Sinató (37) eine hammermäßige Performance nach der anderen hin. Zwischen den schweißtreibenden Trainingsessions und den Liveshows bleibt der Schauspielerin aber kaum ein Moment zum Verschnaufen. Im Promiflash-Interview gab Julia jetzt offen zu: “Ich habe momentan kaum Zeit für mein Privatleben!”

Stören würde sie diese Tatsache aber nicht, wie die 37-Jährige Promiflash am Freitagabend kurz nach der Entscheidung verriet. Zwar würde sie aktuell nichts anderes machen, als tanzen, schlafen und essen, für die Erfahrung bei “Let’s Dance” sei sie aber trotzdem mehr als dankbar: “Ich liebe das Tanzen einfach so sehr. Mit Massimo habe ich einfach einen sehr guten Mentor an meiner Seite, der mir schon so viel beigebracht hat, auch menschlich und darum wäre es natürlich sehr schade, wenn die Zeit jetzt so abrupt vorbei gewesen wäre.”

In der siebten Liveshow musste sich Julia zwangsläufig mit dem Gedanken auseinandersetzen, rauszufliegen. Zum ersten Mal seit dem Wettbewerb musste die Blondine zittern – konnte sich letzten Endes aber doch noch ein Ticket in die nächste Runde sichern. Heim ging es stattdessen für Roman Lochmann (18): Der Social-Media-Star konnte mit seinem Tango einfach nicht überzeugen.

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei der sechsten "Let's Dance"-Folge

Michael Gottschalk/Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance", Show sieben

MG RTL D / Guido Engels Katja Kalugina und Roman Lochmann bei "Let's Dance", Show sieben

