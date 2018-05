Kylie Jenner (20) ist das jüngste Mitglied des berühmt-berüchtigten Kardashian-Jenner-Clans. Doch trotz ihres zarten Alters hat sich die Beauty schon ein beeindruckendes Imperium aufgebaut und scheffelt Millionen! Mit ihrer Kosmetikfirma Kylie Cosmetics ist sie seit Jahren supererfolgreich. Und das ist längst nicht ihre einzige Einnahmequelle. Denn laut den neuesten Analysen ist jeder Post der jungen Mutter rund eine Million US-Dollar (ca. 836.000 Euro) wert.

Diese Information veröffentlichte das Unternehmen D'Marie Analytics vor wenigen Tagen. Der CEO, Frank Spadafora, weiß auch ganz genau, warum Kylies Social-Media-Aktivität so wertvoll für ihre Werbepartner ist: "Kylie ist eine unbestreitbare globale Marke. Die Wahrheit ist, dass diese junge, weibliche Unternehmerin dank ihrer Intelligenz einen Meilenstein in der Influencer-, Marketing- und Werbebranche erreicht hat, den viele erfahrenere Profis nicht erreicht haben." Die 20-Jährige verstehe es, das soziale Netz zu nutzen, um ihren potenziellen Kunden und Followern genau das anzubieten, was sie sich wünschten.

Mit diesem Erfolg löst die Geschäftsfrau Musikstar Beyonce (36) als gegenwärtig wertvollste Influencerin auf Social Media ab. Und das, obwohl Kylie längst nicht so viele Abonnenten wie ihre Schwester Kim Kardashian (37) hat. Die 37-Jährige sei insgeheim auch ziemlich neidisch auf den Erfolg ihrer kleinen Sis und versucht sogar, ihr nachzueifern. Vor wenigen Wochen brachte auch sie eine Make-up-Linie auf den Markt, die der von Kylie verblüffend ähnlich war.

kylizzlemynizzl/Snapchat Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Kylie Jenner/Instagram Kylie Jenner in platinblond

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de