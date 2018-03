Vom unscheinbaren Reality-TV-Anhang zur weltberühmten Social-Media-Queen und knallharten Geschäftsfrau – Kylie Jenner (20) hat in den vergangenen Jahren einen Riesen-Sprung gemacht. Auch ihre Kosmetiklinie boomt. Experten schätzen sogar: In fünf Jahren könnte Kylie sogar eine Milliarde US-Dollar schwer sein. Das stinkt ihrer Schwester Kim Kardashian (36) aber gewaltig, wie ein Insider nun in der In Touch enthüllt: "Kim ist insgeheim neidisch auf Kylies Erfolg, weil sie immer dachte, sie werde die erste Kardashian-Milliardärin.”



