Die Liebesachterbahn von Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) kommt einfach nicht zum Halt. Noch vor wenigen Wochen begleitete die Sängerin ihren On-Off-Freund zu der Hochzeit seines Vaters. Kurze Zeit später reiste Sel mit Freunden nach Australien und zwischen den beiden war alles wieder aus. Dürfen Fans dennoch auf ein Liebes-Comeback hoffen? Zumindest Justin gibt die Hoffnung nicht auf und glaubt, dass er und Selena füreinander bestimmt sind!

Wie eine Quelle aus dem Bekanntenkreis des Sängers dem Onlinemagazin HollywoodLife verriet, wolle Biebs der brünetten Beauty Freiraum und Zeit geben. "Justin überlässt den nächsten Schritt nun Selena. Er hat all seine Karten auf den Tisch gelegt und hat klargestellt, was er will. Jetzt liegt alles an ihr", erzählte der Insider. Der "Sorry"-Interpret habe deutlich gemacht, dass er nirgendwohin gehe und dass er immer für die 25-Jährige da sein werde. JB sei wirklich davon überzeugt, dass die Musikerin zu ihm zurückkehren werde und das ihre Beziehung Bestimmung sei.

Doch wie wird der nächste Step der Texanerin aussehen? In den letzten Tagen zeigte sich der 24-Jährige nämlich nicht gerade vorbildlich und turtelte mit dem amerikanischen Model Baskin Champion (22) rum. Allerdings verbrachte der Kanadier Ostern wieder allein. Glaubt ihr, Sel gibt dem Blondschopf noch eine Chance? Stimmt ab!

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

Media-Mode / Splash News Selena Gomez in Australien

Pap Nation / Splash News Justin Bieber

