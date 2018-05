Mit "Maleficent" brachte Disney 2014 eine Dornröschen-Realverfilmung in die Kinos. Angelina Jolie (42) zog als böse Fee die Zuschauer in ihren Bann und wird auch in der Fortsetzung in diese Rolle schlüpfen. "Deadpool"-Star Ed Skrein (35) stößt als neuer Schurke zum Cast rund um Elle Fanning (20) dazu. Aktuellen Gerüchten zufolge soll Angelina bei der Auswahl ihres männlichen Co-Stars ihre Finger im Spiel gehabt haben: Ed habe es der Single-Lady ziemlich angetan!

Ein Insider behauptete gegenüber National Enquirer, die Absichten der 42-Jährigen zu kennen: "Angie hat ihn selbst ausgesucht, weil er noch nicht so bekannt ist, aber Star-Qualitäten und einen Mega-Body hat. Sie findet ihn ziemlich heiß." Ob das wirklich stimmt oder das US-Magazin nur ein paar spekulative Schlagzeilen in die Welt posaunt hat, wird wohl die Zukunft zeigen.

Beziehungstechnisch ist Ed übrigens seit Jahren in festen Händen. Der frühere Game of Thrones-Darsteller lebt mit seiner Freundin und dem gemeinsamen siebenjährigen Sohn in London. Aber ob der Beziehungsstatus des 35-Jährigen für Angelina ein Hindernis bedeutet? 2005 hatte die Schauspielerin Noch-Ehemann Brad Pitt (54) bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt und nur kurze Zeit später trennte sich der heute 54-Jährige von Jennifer Aniston (49).

Jean-Baptiste Lacroix / Getty Images Angelina Jolie bei den Critics' Choice Awards 2018

Instagram / edskrein Ed Skrein beim Training

Kevin Winter/Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im November 2015 in Los Angeles

