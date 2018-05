Er verabschiedet sich nicht nur von seinem alten Gebiss! Im Mai wollen sich die Reality-Stars Matthias Mangiapane (34) und Hubert Fella (50) endlich das Jawort geben. Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen auf Hochtouren und der ehemalige Dschungelcamper und sein Ehemann in spe ließen sich dafür sogar schönheitsoperieren. Während es bei der Location zu Problemen und kleinen Streitereien kam, sind sich Matthias und Hubert in einem Thema einig: Sie werden den gleichen Nachnamen tragen!

Der 34-Jährige machte seinem Schatz diesen Liebesbeweis, wie er bei der Anmeldung im Standesamt erklärte. Aus Matthias Mangiapane wird in Zukunft also Matthias Fella. Dieser Schritt fällt ihm alles andere als schwer, wie er in der Dokusoap "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" erklärt: "Ich wollte immer den Namen meines Mannes annehmen. Ich finde das ganz schön."

Ob der Langener weiterhin Mangiapane als Künstlernamen behält, ist bisher nicht klar. Doch darauf zu verzichten, dürfte ihm keinen so großen Nachteil bescheren, denn Matthias und Hubert sind spätestens seit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars 2017 als "Die Fellas" bekannt. Außerdem führen sie gemeinsam ein Reisebüro in Hammelburg, das genauso heißt.

Hubert Fella und Matthias Mangiapane beim Fotoshooting für "Hubert & Matthias - Die Hochzeit"

Hubert Fella und Matthias Mangiapane beim Fotoshooting für "Hubert & Matthias - Die Hochzeit"

Das "Hot oder Schrott" TV-Paar Matthias Mangiapane und Hubert Fella

