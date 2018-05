So happy wie am ersten Tag! Seit wenigen Monaten sind Starkicker Mats Hummels (29) und seine Cathy (30) stolze Eltern des kleinen Ludwig. Momente der Zweisamkeit sind da etwas seltener geworden. Doch das hält das verliebte Couple nicht davon ab, sich diese Zeit auch mal zu nehmen. Cathy teilte nun ein verschmustes Bild mit ihrem Mats und wirkt dabei glücklicher denn je!

Das Pärchen verbringt gerade eine kleine Auszeit im bayerischen Tegernseeberg. Einige Augenblicke der Ruhe findet das Ehepaar Hummels zwischen all dem Babytrubel dabei auch – so kuschelt sich die Fashionexpertin auf ihrem neusten Instagram-Pic verliebt an ihren Mann. "Schnappschüsse zu zweit mit Baby sind schwierig. Vielleicht irgendwann mal, wenn Ludwig alt genug ist und er Lust hat, Mama & Papa zu fotografieren", kommentiert die 30-Jährige ihren Beitrag.

Auch wenn der Profifußballer des FC Bayern München seines Jobs wegen nicht so oft zu Hause sein kann, unterstützen ihn seine Frau und sein Sohnemann immer aus der Ferne. Erst vor Kurzem teilte Cathy einen süßen Beitrag von ihrem Baby Lu, bei dem der kleine Knirps einen Hai-Onesie trug und damit seinen Papi supportet.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

ALEXANDRA BEIER/AFP/Getty Images Cathy und Mats Hummels auf dem Oktoberfest 2017

instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig

