Seit mehreren Wochen freut sich Sila Sahins (32) Fanbase über Babybauch-Updates. Am 21. Februar machte die Schauspielerin ihr ganz großes privates Glück öffentlich: Der Ex-GZSZ-Star ist schwanger! Mit ihrem Ehemann, Fußballprofi Samuel Radlinger (25), freut sich die Schönheit auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Bekanntgabe hat sich einiges getan, wie jetzt ein neuer Schnappschuss beweist. Silas Bauch ist mittlerweile riesig!

Mit einer Hand an der Stirn steht Sila am Hafen im norwegischen Bergen – ihrer Heimat, seit ihr Liebster Samuel dort Bälle kickt. Viel aufregender als der Blick auf Silas Pose ist aber der auf ihren Bauch. Die Kugel ist in einen hellblauen Strickpulli gehüllt und mittlerweile einfach unübersehbar. Der Hafenausflug war übrigens ein kleiner Routinegang, den die 32-Jährige für ihren Liebsten absolvierte. "Wir spazieren am Hafen entlang. Das macht Samy nämlich jedes Mal vor einem Spiel – eine Stunde spazieren", erklärte Sila in ihrer Instagram-Story.

Auf einen komplett nackten Babybauch warten Silas Follower bisher übrigens vergebens. Ob das TV-Gesicht dieses Detail für sich behalten will? Wünscht ihr euch, dass Sila ihren Bauch auch mal ohne Stoff zeigt? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Becher/WENN.com Sila Sahin und Samuel Radlinger

Instagram / diesilasahin Sila Sahin in Norwegen

Instagram / diesilasahin Sila Shahin und Samuel Radlinger bei einem Eis

