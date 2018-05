Auf ihre Freunde kann Stefanie Giesinger (21) auch in schweren Zeiten zählen! Das Model leidet unter dem seltenen Kartagener-Syndrom: In Steffis zierlichem Körper können sich die Organe verdrehen – deswegen muss die 21-Jährige immer wieder in den OP-Saal. Doch diese Momente versteckt die Online-Ikone nicht vor ihren Fans, was ihr vor wenigen Tagen sogar einen ABOUT YOU Award einbrachte. Caro Daur (23) findet die Auszeichnung absolut angemessen, denn die Influencerin ist total stolz auf ihre Freundin. "Sie ist eine Kämpfernatur und sie geht damit super um. Natürlich denkt man an die Person und, wie gesagt, ich drücke ihr dauerhaft immer die Daumen – es wird alles gut werden", verriet der Instagram-Star Promiflash kurz vor der Award-Verleihung in München.



