Er war ein heiß begehrter Kandidat! Die Erfolgsgeschichte von Sing meinen Song startete 2014 mit Xavier Naidoo (46), Sarah Connor (37) und weiteren Musikgrößen. In diesem Jahr läuft bereits die fünfte Staffel des Tauschkonzertes, bei dem die Teilnehmer die Hits der anderen auf ihre eigene Weise performen. Rea Garvey (45) ist 2018 Teil der Truppe, doch das ist ziemlich überraschend: Schon zwei Mal sagte der Ire ab!

Der 45-Jährige verriet Gala: "Ich wurde schon drei Mal gefragt. Das war jetzt das dritte Mal. Die ersten zwei Male wollte ich, aber habe gemerkt, dass ich einfach nicht in der Lage war mitzumachen." Er habe keinen freien Kopf gehabt und sich stattdessen auf seine Musik konzentriert. Mehr als das wollte sich der frühere Reamonn-Frontmann nicht zumuten: "Ich bin überhaupt kein Multitasker- nullkommanull."

Die Show-Produzenten hatten bei ihrer letzten Bitte ein gutes Timing, denn Rea beendete gerade seine Arbeit am Album "Neon". Der Sänger hatte also Zeit und große Lust. Er bereut seine Entscheidung überhaupt nicht, was an seinen Kollegen Mark Forster (34), Marian Gold, Leslie Clio (31), Judith Holofernes (41), Johannes Strate (38) und Mary Roos (69) liegt: "Es war eine super Runde." Wie findet ihr die diesjährigen "Sing meinen Song"-Stars? Stimmt ab!

MG RTL D / Robert Grischek Rea Garvey, Sänger

Andreas Rentz / Getty Images Rea Garvey beim ECHO 2018

MG RTL D / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Stars am Abend von Revolverheld und Johannes Strate

