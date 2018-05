Darauf haben alle Fans gewartet! Kylie Jenner (20) und Rapper Travis Scott (26) sind bereits seit über einem Jahr zusammen – im Februar kam die gemeinsame Tochter Stormi auf die Welt. Auf verliebte öffentliche Auftritte hatten die Neu-Eltern aber bisher verzichtet. Am Montag feierten Kylie und ihr Schatz auf der Met Gala in New York endlich ihr Red-Carpet-Debüt! Nicht nur das Händchenhalten des Paares sorgte für Blitzlichtgewitter: Kylie präsentierte nur drei Monate nach der Geburt ihre Traumfigur!



