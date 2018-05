Wayne Rooney (32) ist nicht nur Spitzenschütze der englischen Nationalmannschaft. Auch privat stellt der Fußballprofi einige Rekorde auf. Ehefrau Coleen (32) liebt der gebürtige Liverpooler seit sage und schreibe 16 Jahren. Auch in Sachen Nachwuchs ist er als stolzer Vater von vier Söhnen in die Vollen gegangen. Trotz seiner privaten und beruflichen Erfolge steht dem UK-Kicker eines noch bevor, was für andere eine Selbstverständlichkeit ist: ein gemeinsam verbrachter Hochzeitstag mit seiner Liebsten!

Am 12. Juni 2008 gaben sich die beiden Briten das Jawort. In diesem Jahr – ein ganzes Jahrzehnt später – schaffen es Coleen und Wayne zum ersten Mal, ihren Jahrestag zusammen zu zelebrieren. Das verriet die Jungsmama jetzt dem Magazin OK!: "Es wird das erste Mal sein, dass wir an diesem Tag zusammen sind." Wie genau das Ehepaar sein rundes Hochzeitsjubiläum feiern will, hat die 32-Jährige allerdings für sich behalten.

Wenn dieses Date nur annähernd so kostspielig ausfällt wie das Geschenk, das Wayne der Mutter seiner Kinder vor Kurzem gemacht hat – na dann: herzlichen Glückwunsch! Der 32-Jährige spendierte seiner Angetrauten zum Geburtstag einen luxuriösen Urlaubstrip für 114.000 Euro. Was meint ihr – werden sich die zwei einen kinderlosen Jahrestag gönnen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooney mit ihren Kindern Kit, Kai und Klay

Instagram / waynerooney Wayne Rooney und seine Söhne Kai Cass, Kit und Klay

WENN Coleen und Wayne Rooney

