Folgt nach den Baby-News jetzt die Hochzeitsverkündung? Im Februar ließ das Love Island-Paar Elena Miras und Mike Heiter die Bombe platzen: Nach wenigen Wochen Beziehung erwarten die beiden aktuell ihr erstes Kind! Für seine Liebste und das Baby plante Mike schnell einen Umzug in Elenas Heimat in die Schweiz. Jetzt scheint es so, als habe das Paar auch den letzten Schritt gewagt: Elena teilte ein Foto mit einem verdächtigen Klunker am Finger!

Elenas letzte Instagram-Posts sorgen nun für reichlich Spekulationen. Auf den neuesten Fotos zeigt die Bald-Mama ihre rechte Hand deutlich – und an der funkelt es gewaltig: Die Beauty trägt einen Ring am Finger, der ordentliches Verlobungsschmuck-Potenzial mitbringt. Während Elena sich mit der linken Flosse verträumt durch die Haare fährt, ruht die andere demonstrativ auf ihrem Knie. Gibt sie etwa hiermit bekannt, dass Mike ihr die Frage aller Fragen stellte?

Ein offizielles Statement der beiden gibt es bisher nicht. Verwundern würde die flotte Verlobung jedoch keinesfalls. Die Liebesgeschichte der Turteltauben könnte ohnehin wohl nicht ungewöhnlicher sein: Das Kuppelformat "Love Island" verließen Elena und Mike jeweils mit anderen Partnern. Erst nach dem Finale und raschen Trennungen fanden sie zusammen – und scheinen damit dennoch durch das TV-Dating ihren Seelenverwandten gefunden zu haben.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras auf der Fibo 2018

elena_miras/Instagram Elena Miras, bekannt aus "Love Island" 2018

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

