Ob dieser Bachelor morgen Abend den Fernseher einschaltet? Sebastian Pannek (31) hat in der RTL-Kuppel-Show im letzten Jahr seine ganz große Liebe gefunden: Clea-Lacy Juhn (26). Andere TV-Junggesellen und Rosen-Ladys hatten da nicht ganz so viel Glück! Deshalb versuchen sie ab dem 9. Mai bei Bachelor in Paradise noch einmal, die Frau oder den Mann fürs Leben zu finden – und zwar untereinander. Basti hält davon nicht viel, wie er in einem neuen Interview verlauten lässt. Er glaubt, dass die Kandidaten ein ganz anderes Ziel im Blick haben!

Der Gala verrät der ehemalige Rosenkavalier: "Ich glaube nicht, dass es da um die Liebe geht. Genau aus diesem Grund hätte ich da nicht mitgemacht." Er ist sich sicher: Wer beim ersten Mal sein Herz auf der Mattscheibe nicht verloren habe, werde es auch jetzt nicht darauf abgesehen haben. Im Paradies gehe es darum, den Promistatus zu festigen.

"Dadurch, dass die Kandidaten und Kandidatinnen schon durch den 'Bachelor' oder die 'Bachelorette' bekannt geworden sind, können wir davon ausgehen, dass die Protagonisten es nicht unbedingt ernst meinen. Soweit ich weiß, kennen sich alle schon untereinander und wussten, wer mitmachen wird. Das ist dann natürlich alles nicht mehr so echt", lässt das Männer-Model verlauten. Sein vernichtendes Urteil: "Ich fürchte, dass 'Bachelor in Paradise' einfach eine weitere Datingshow sein wird, die vom Niveau her nicht die allerhöchste Stufe erreichen wird." Was glaubt ihr? Hat Sebastian recht?

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

WENN.com Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn auf der Glow 2017

