Das vergangene Jahr hätte für Gerald nicht schöner laufen können. Der Farmer aus Namibia lernte bei Bauer sucht Frau seine große Liebe kennen. Nur wenige Monate später machte der Hottie seiner Anna einen Antrag und sie plant seitdem ihren Umzug nach Afrika. Noch ist seine Liebste aber noch nicht bei ihm eingezogen – und Gerald musste seinen diesjährigen Ehrentag deshalb alleine verbringen. Aber Anna machte ihm ein Versprechen: Es soll sein letzter Geburtstag ohne sie gewesen sein!

Am Dienstag feierte Gerald sein 32. Jubiläum. Und auch, wenn seine Auserwählte nicht bei ihm sein konnte, sendete sie ihm mit einem Instagram-Schnappschuss Grüße vom anderen Ende der Welt. "Auch hier, mein Schatz, wünsche ich dir alles Liebe zu deinem Geburtstag. Genieß' deinen Tag", schrieb Anna zu einem Pärchen-Pic, auf dem sie fröhlich in die Luft springt und Gerald lässig daneben posiert. Die Blondine ist sich sicher: Beim kommenden Wiegenfest wird sie an Geralds Seite sein! "Nächstes Jahr feiern wir zusammen. Ich liebe dich", beendete sie ihren Post.

Ihre junge Beziehung wurde erst vor Kurzem auf eine schwere Probe gestellt. Gerald litt an einer schlimmen Nervenkrankheit, die kurzzeitig sogar zu schweren Lähmungen führte. Anna wich ihrem Schatz nicht von der Seite – und dafür ist ihr der Landwirt unendlich dankbar. "Mein Schatz, bei dir bedanke ich mich vor allem für deine Liebe, deine Geduld und deinen Optimismus. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft", ließ er seine Herzdame in einem Facebook-Beitrag im April wissen.

MG RTL D Anna und Bauer Gerald

Facebook / geraldhatsichauchentschieden Bauer Gerald und seine Verlobte Anna

Instagram / anna_hatsichentschieden Anna und Bauer Gerald

