Der finale Trailer zum zweiten Teil von "Mamma Mia" ist endlich da – gerade erst wurde der neue Teaser zum Prequel des erfolgreichen Musical-Films im Netz veröffentlicht. Doch nicht etwa Hauptdarstellerin Amanda Seyfried (32) bringt die Fans zum Staunen. Cher (71), in der Rolle der glamourösen Großmutter Ruby, sorgt für das wohl größte Trailer-Highlight: In einem Heli landet die Platinblondine auf der Trauminsel und legt in einem eleganten weißen Hosenanzug, mit Sonnenbrille und Gehstock einen Hammerauftritt hin! Ob Cher dank dieser Szene zum heimlichen Star des Streifens mutiert? Eine weitere Frage lässt der neue Teaser ebenfalls offen: Ist Donna, gespielt von Meryl Streep (68), tatsächlich tot? Das erfahren die Fans ab 19. Juli, denn dann kommt "Mamma Mia 2" in die deutschen Kinos.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de