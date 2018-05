Eva Longoria (43) wird in wenigen Tagen zum ersten Mal Mama. Wie gut ihr die Schwangerschaft tut, ist der Schauspielerin schon seit Monaten förmlich anzusehen – ob das an ihrer erfrischenden Einstellung liegt, einfach auf ihren Körper zu hören? Von Verzicht scheint die Hollywood-Beauty jedenfalls so gar nichts zu halten. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes isst Eva, wonach ihr der Sinn steht. Oder vielmehr: Sie schlemmt! Neben dem Gedanken an ein saftiges Steak kann die 43-Jährige zuletzt vor allem ihrem süßen Zahn nicht widerstehen: Mit XXL-Megakugel backt Eva kurzerhand einen Zitronenkuchen – und das, wie sie via Snapchat erklärt, ganz ungeniert: "Warum? Weil ich es will, deswegen!"



