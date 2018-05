Jetzt bricht Diegos Papa sein Schweigen! Der DSDS-Kandidat Diego fiel bereits während der Castingshow auf. Mit seltsamen Aussagen und verrückten Tanzeinlagen unterhielt er Jury und Zuschauer – eckte jedoch auch mehrmals an. Dieter Bohlen (64) schmiss den Rapper nach einer Auseinandersetzung im Recall aus dem Wettbewerb. Wenig später schockte der psychisch kranke Kandidat dann mit schrecklichen Schlagzeilen: Er hatte mehrfach auf seinen eigenen Vater eingestochen! Jetzt meldet sich das Opfer erstmals zu Wort.

Kofi A. sprach im Bild-Interview über die grausame Tat seines Sohnes und ließ den 17. April noch einmal Revue passieren. Nachdem seine Tochter ihn überzeugt hatte, Diego Einlass zu gewähren, bot der gebürtige Ghanaer seinem Sohn etwas zu Essen an. In der Küche geschah dann das Unfassbare: Mit einer zerbrochenen Glasflasche und anschließend mit einem Messer ging Diego auf seinen Vater los. "Ich fragte: 'Was ist los? Willst du mich umbringen?', drehte mich zur Seite. Dann stach er mit dem Messer mehrfach auf meinen Rücken ein", schilderte Kofi den wohl schlimmsten Tag seines Lebens. Nachdem sein Sohn von ihm abgelassen hatte, sei Diego einfach aus der Wohnung gegangen.

"Ich habe immer gesagt, meine drei Kinder sind das einzige, was ich habe. Aber es war nicht das erste Mal, dass er mir gegenüber gewalttätig geworden ist. Es war jetzt einfach zu viel!", gestand der Vater weiter. Er hoffe dennoch, dass sein Sohn nun in einer psychiatrischen Klinik die Hilfe bekommt, die er braucht.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Diego, DSDS-Kandidat

MG RTL D / Stefan Gregorowius Diego, Kandidat bei DSDS 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Diego und Emilija Mihailova, DSDS-Kandidaten

