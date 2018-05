Was will Bibi Heinicke (25) ihrer Fangemeinde mit dem mysteriösen Störbild-Video ankündigen? Sonntagnacht stellt die gebürtige Kölnerin den verwirrenden Clip auf YouTube online – seitdem herrscht auf all ihren Social-Media-Profilen Funkstille. Das bleibt von ihren Followern natürlich nicht unbeachtet – mittlerweile spekulieren sie in alle Richtungen: Ist der Webstar vielleicht schwanger? Veröffentlicht Bianca eine neue Single oder hat die Zwölf, die in dem Video zu sehen ist, noch eine ganz andere Bedeutung? Promiflash fasst jetzt für euch die drei beliebtesten Theorien zusammen!



