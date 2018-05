Ihre Fans sind seit gestern in heller Aufregung! Das YouTube-Sternchen Bibi Heinicke (25) und ihr Liebster Julian Claßen (25) halten ihre Community eigentlich immer auf dem Laufenden – nun herrscht auf ihren Social-Media-Profilen seit einigen Tagen Funkstille. Gestern machte die Blondine die Verwirrung schließlich perfekt, indem sie ein mysteriöses Video von einem TV-Störbild online stellte, in dem kurz eine Zwölf auftaucht und das mit einem gewellten Pfeil betitelt ist. Spätestens jetzt sind die Follower neugierig: Was hat die Internet-Geheimniskrämerei zu bedeuten?

"Uns geht es super, macht euch keine Sorgen", versuchte Bibi zumindest ihre ängstlichen Abonnenten vor einigen Stunden in ihrer Instagram-Story zu beruhigen – aber zu spät: in alle Richtungen wird bereits spekuliert! So wollen spitzfindige User auf einem Schaukel-Pic eine sanfte Wölbung erkennen. "Man sieht doch auf dem Bild, dass sie schwanger ist!", ist sich eine Nutzerin sicher. Eine andere unterstützt die Theorie: "Die Zwölf deshalb, weil sie in der zwölften Woche ist und ab dem dritten Monat ist es keine Risikoschwangerschaft mehr!"

Auch in den Kommentaren unter dem YouTube-Video werden Vermutungen angestellt: Wagen die gebürtige Kölnerin und ihr Liebster nach ihrer Langzeitbeziehung den nächsten Schritt und treten vor den Traualtar? Oder erweitert die Duschschaum-Unternehmerin ihr Sortiment um einen weiteren Duft? Musikliebhaber freuen dagegen schon auf etwas ganz anderes: "Vielleicht heißt die Zwölf einfach, dass in zwölf Tagen ihre neue Single veröffentlicht wird!" Noch müssen sich die Fans gedulden – das Paar wird das Geheimnis aber sicher bald lüften.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTube-Star

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

