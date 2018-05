Vernascht Oliver Sanne (31) bald alle Ladys im Paradies? Gestern Abend flimmerte zum ersten Mal das deutsche Pendant zur amerikanischen Super-Kuppelshow Bachelor in Paradise über die Fernsehschirme. Für die flirtwilligen Ex-Kandidaten von Der Bachelor und Die Bachelorette hieß das: ran an den Speck! Einer schien sich dieses Motto besonders zu Herzen genommen zu haben. Der Rosenkavalier von 2015 machte sich schon nach nur einer Folge einen Namen als Flirtmaschine. Kaum eine Promi-Lady war vor dem breitgebauten Fitnesstrainer sicher!

Als Oli das Paradies betrat, machte er erst einmal vor seiner verflossenen Staffel-Gespielin Carolin Ehrensberger klar: "Wir sind hier alle solo. Als Single kann man machen, was man will!" Denn die hatte sich eigentlich schon überlegt, sich Oli wieder anzunähern. Doch der charmante Bartträger und selbst ernannte Partybachelor flirtete auch mit Erika munter drauf los. Die stellte ihn in einem Moment der Zweisamkeit zur Rede: "Du bist cool drauf, aber irgendwie mit jeder", bemerkte sie verdutzt. In einem späteren Gespräch mit Konkurrentin – und ebenfalls Olis Objekt der Begierde – Yeliz Koc fasste sie die Situation ziemlich passend zusammen: "Oli fischt auch überall, der steht auf Dorade, Lachs und kann sich nicht entscheiden, welchen Fisch er mag!"

Am Ende der Ausgabe musste sich der Charmebolzen aber dann doch entscheiden – und überreichte seinem ersten Flirtvictim Caro seine Rose. Mit wem Oli wohl in der kommenden Woche anbandelt?

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Erika Dorodnova, Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

