Toni (18) steht zu ihrem Glauben! Bei Germany's next Topmodel kämpft die schöne Stuttgarterin aktuell noch um den begehrten Model-Titel. Doch nicht nur ihre guten Leistungen in der Show, vor allem ihre Offenheit, was das Thema Religion angeht, feiern ihre Supporter extrem, wie sie im Promiflash-Interview auf den ABOUT YOU Awards in München berichtete: "Es gibt schon die einen oder anderen Fans, die durch mich die Motivation oder die Inspiration gefunden haben, auch nach ihrem Glauben zu suchen." Falls Toni sich bald Topmodel 2018 nennen darf, inspiriert sie mit Sicherheit noch viel mehr Menschen!



