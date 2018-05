Lina Kolodochka ist von der Entscheidung in der ersten Nacht der Rosen bei Bachelor in Paradise bitter enttäuscht! Am vergangenen Abend flimmerte die Premierenfolge der neuen RTL-Kuppelshow über die Bildschirme. Diesmal wurde es für Bachelor-Ladys Evelyn Burdecki, Yeliz Koc, Carina Spack, Pamela Gil Marta, Carolin Ehrensberger, Saskia Atzerodt (26), Erika Dorodnova (26) und Lina ernst – denn die Herren waren an der Reihe, die ersten stacheligen Schnittblumen zu verteilen! Für Erika und Lina reichte es nicht – Letztere rechnete daraufhin via Social Media mit einem Rosenkavalier mächtig ab!

Von der schönen BWL-Studentin Lina sah man in der ersten Ausgabe der Datingshow im Paradies nicht wirklich viel – weder wurde die Blondine auf eines der Einzeldates eingeladen, noch konnte man erahnen, dass sie sich für einen Kandidaten besonders interessierte. In ihrem Instagram-Statement nach dem Exit klang das allerdings ganz anders: "Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht in Worte fassen, was ich gefühlt habe. Man wird einfach von einem Menschen, bei dem das Gefühl und Vertrauen stimmt, bitter enttäuscht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie jemand zehn Minuten vor der Entscheidung sagt, wie sehr er mich mag und dann doch eine andere Frau wählt." Doch von wem spricht die 23-Jährige nur? Fans vermuten unter dem Schnappschuss: Lina muss Lockenkopf Marvin Osei gemeint haben, der seine Rose Carina gegeben hatte.

Für Lina ist mit dem Aus aber nicht nur das Experiment "Bachelor in Paradise" gescheitert, auch an anderen Kuppelformaten hat TV-Beauty keinerlei Interesse mehr. "Datingshows sind für mich nun passé und ich suche den richtigen Mann im normalen Leben", waren Linas letzte Worte.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Kandidaten vor der ersten Nacht der Rosen

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Marvin Osei, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de