Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) geben endlich einen neuen Hinweis! Seit Tagen herrscht in der Community der YouTube-Queen Ausnahmezustand. Der Grund: Am 6. Mai veröffentlichte der Webstar einen mysteriösen Clip auf ihrem Kanal, in dem nur ein graues Rauschebild und eine kleine Ziffer zwölf zu lesen ist. Sofort spekulierten ihre Fans über die wildesten Theorien – von einer Schwangerschaft bis hin zu einer Trennung von Julian. Jetzt machte Bibi in einem weiteren Video eine neue Anspielung – und verriet, wann sie die große Mystery-Bombe platzen lassen wird!

Wieder sieht man in dem neuen Ankündigungsbeitrag auf YouTube zunächst nur ein rauschendes Bild, doch dann werden Julian und Bibi auf einer Picknickdecke auf einer großen Wiese sichtbar. Liebevoll schmiegt der 25-Jährige seine langjährige Freundin an sich, als auf einmal ein Datum zu lesen ist: Am 12. Mai um 12 Uhr will das YouTube-Couple also endlich verraten, was hinter der Funkstille und den zwei Clips steckt. Dazu schrieb Bibi in die Videobeschreibung: "Habt bitte noch etwas Geduld, wir brauchen noch etwas Zeit... Ihr werdet es verstehen."

Für mehr Klarheit sorgte der kurze Teaser aber bei Bibis aufgeregten Followern nicht wirklich. In den Kommentaren brach schon wenige Minuten nach Upload wieder helle Aufregung aus. Diesmal vermuten die Anhänger des Powerpärchens sogar, dass am Samstag geheiratet wird: "Ich schätze auf Hochzeit. Juli macht ihr in dem Video gerade den Antrag und am Samstag ist Hochzeit", schrieb eine Userin überzeugt. Ob nun ein Baby, ein Jawort oder doch etwas ganz anderes dahintersteckt – Bibis Fans müssen sich wohl einfach noch ein bisschen gedulden!

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Stars

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke mit ihrem Freund Julian in Paris

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Web-Stars

