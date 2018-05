Das große GNTM-Finale rückt immer näher, doch wen wird Heidi Klum (44) am Ende unter Konfettiregen zu "Germany's next Topmodel" küren? Für die acht besten Kandidatinnen der Castingshow geht es heute Abend in die nächste Runde, doch für mindestens zwei der verbliebenen Girls ist der Traum von der Model-Krone am Ende des Tages endgültig geplatzt. Denn nur eine kann die Show gewinnen – und wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, ist die Wahl auch schon längst gefallen!

Aktuell auf dem ersten Platz der Beliebtheitsskala: die 21-jährige Julianna (20)! In einer Promiflash-Umfrage gaben mit 1.124 Votes 26,1 Prozent (Stand, 10. Mai) an, dem Lockenkopf aus Team Michael die Daumen zu drücken. Dicht auf den Fersen ist ihr Klaudia (21). Mit 1.088 Stimmen gaben stolze 25,3 Prozent an, dem verrückten Staffelhühnchen den Sieg zu wünschen. Weit abgeschlagen, aber immerhin noch auf dem Treppchen, findet sich auch Curvy-Kandidatin Pia. 820 Promiflash-Leser wünschen sich die Studentin auf dem Cover der Harper's Bazaar – damit ist sie für 19,1 Prozent schon jetzt die Siegerin der Herzen.

Wer sich am Ende als Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Céline Bethmann (19) bezeichnen kann, hängt letztlich aber natürlich nur von Modelmama und Juryoberhaupt Heidi ab. Und die sorgte schon in der vergangenen Folge für schlotternde Knie bei Toni (18), Jennifer (23), Sara (24) und Klaudia: Die vier Beautys müssen sich heute nämlich im Doppel-Shoot-out beweisen.

