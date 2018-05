Am 19. Mai ist der große Augenblick gekommen: Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) werden sich in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort geben. Mit das Wichtigste für die baldige Braut ist natürlich ihr Kleid. Kürzlich wurde bekannt, dass das Gewand ungefähr 100.000 Pfund (113.000 Euro) kosten soll. Doch diese Summe könnte sich noch erhöhen: Die ehemalige Schauspielerin soll wie ihre Schwägerin in spe ihr Outfit zur Hochzeitsfeier wechseln.

Ein Insider verriet nun gegenüber dem US-Magazin Vanity Fair, dass die 36-jährige zwei Kleider tragen werde. Die für die Trauung vorgesehene Robe sei sehr traditionell gehalten, während ihr zweiter Look für die anschließende Feier eher modern sein werde: "Der Plan ist, dass sie sich nach der Zeremonie umzieht, um dann in etwas weniger Engem die ganze Nacht feiern zu können. Meghan kann es kaum erwarten, alle, und besonders Harry, zu überraschen." Also hält sie es wie Herzogin Kate (36): Bei ihrer Hochzeit 2011 trug die Brünette ein Spitzenkleid mit einer riesigen Schleppe und wechselte für die anschließende Feier in eine Kombination aus einem schulterfreien Kleid mit einem Jäckchen.

Die Auswahl des Brautkleides war für Meghan eine besonders emotionale Angelegenheit. Wie ihre Schauspielkollegin und Freundin Priyanka Chopra (35) in einer TV-Sendung offenbarte, sei bei der Anprobe das eine oder andere Freudentränchen geflossen. Der "Quantico"-Star wird auch bei der Eheschließung anwesend sein, ob sie auch als Brautjungfer in Aktion tritt, bleibt jedoch abzuwarten.

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in Lisburn, Nordirland

KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP/Getty Images Kate Middleton und Prinz William bei ihrer Hochzeit

Instagram / meghanmarkle Priyanka Chopra und Meghan Markle

